У европейских лидеров отсутствует военный или мирный план в отношении Украины, но, несмотря на это, они демонизируют тех, кто пытается урегулировать конфликт. Об этом заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«Европейцы только что выделили 90 миллиардов Украине. <…> И эти 90 миллиардов уже потрачены. Что они собираются делать в следующем году? Взять еще 90 миллиардов в долг? Они не хотят», — пояснил политик.

Он также обвинил европейских политиков в том, что они всеми силами пытаются затянуть конфликт на Украине.

На Западе вынесли предупреждение Украине перед Днем Победы

Варуфакис также подчеркнул, что на протяжении четырех лет пытается продвигать повестку мира и безопасности для Европы, Украины и России, однако его не хотят слушать, и вместо этого выставляют «прислужником [президента России Владимира] Путина, его ставленником». При этом, добавил эксперт, с этим сталкиваются все, кто выступает за мир.

Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фельди заявил, что неспособность Европы сдерживать действия властей Украины в отношении России может привести европейские страны к политической изоляции.