Ядерный материал тайно исчез с территории Венесуэлы после удара США

Власти Венесуэлы экстренно вывезли весь оставшийся ядерный материал с площадки бывшего исследовательского реактора RV-1. Причиной стала воздушная атака США 3 января 2026 года, которая резко повысила уровень опасности для хранилища. Об этом сообщил руководитель МИД страны Иван Хиль.

По словам министра, операция прошла с 18 по 29 апреля 2026 года. Специалисты провели локализацию, извлечение и наземную транспортировку радиоактивных элементов с территории Института венесуэльских научных исследований (IVIC). Далее груз был отправлен за рубеж морским путем под контролем Великобритании.

К процессу подключили несколько государственных структур Каракаса, американскую Национальную администрацию по ядерной безопасности (NNSA) и экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Представители агентства следили за соблюдением гарантий и помогали с обучением местного персонала.

В правительстве напомнили, что реактор RV-1 прекратил свою работу еще в 1991 году, а через шесть лет его решили окончательно закрыть совместно с МАГАТЭ. Часть отработанного топлива вывезли тогда же, но некоторые материалы оставались в охраняемом хранилище института.

В заявлении кабмина подчеркивается, что все мероприятия отвечали международным стандартам физической безопасности. Каракас подтвердил верность своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.