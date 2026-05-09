США не могут защитить себя от экономических войн, как Россия. На уязвимость страны в эфире YouTube пожаловался капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.

© Лента.ру

Он отметил, что Штаты не могут справиться даже с расходами по обслуживанию долгов, что ведет к проблемам. Кроме того, возобновление военных действий в Персидском заливе приведет к рецессии и огромным экономическим последствиям.

США не могут изолировать свою экономику, это просто невозможно, добавил Хо. Весь мир видит это слабое место Америки.

В США допустили эскалацию конфликта России с Украиной и НАТО

«Мы ничего не производим, мы не можем быть самодостаточными, правда? Мы не сможем перестроиться и реформироваться так, как это сделала Россия, чтобы защититься от экономической войны», — подчеркнул эксперт.

Ранее профессор Университета Миссури Майкл Хадсон предупредил, что попытки президента США Дональда Трампа использовать продажу нефти как инструмент принуждения может привести к тому, что покупатели американской нефти переориентируются на Россию.