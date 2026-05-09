Вся Европа должна триста лет благодарить нас за освобождение от фашизма, заявил белорусский депутат Олег Гайдукевич. В интервью парламентарий подчеркнул, что именно советский народ и армия спасли мир, а сегодняшние европейские власти, сносящие памятники героям, плюют в этот великий праздник.

Однако, несмотря на политику официального Брюсселя, тысячи волонтёров каждый год ухаживают за советскими мемориалами в Европе. Гайдукевич назвал это доказательством того, что День Победы остаётся важной датой и для простых жителей западных стран.

Депутат также напомнил, что у Белоруссии и России есть свои современные герои — офицеры, выполняющие долг в ходе специальной военной операции. Парламентарий призвал не верить мифам 90-х годов о том, что время героев прошло.

Правильная идеология и государственная политика рождают новых защитников Отечества. Гайдукевич подчеркнул, что День Победы останется великой датой навсегда.