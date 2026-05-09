В России высказались о забытой Соединенными Штатами Украине

США не забыли про урегулирование на Украине из-за конфликта в Иране, об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в комментарии ТАСС.

«Нет, конечно, не забыли», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Эксперт выразил мнение, что Соединенные Штаты вернуться к вопросу Украины, когда разрешится ситуация вокруг Ирана. Он допустил, что переговоры могут возобновиться в течение месяца.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить своих переговорщиков в Москву для содействия урегулированию украинского конфликта.