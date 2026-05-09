Брат Эпштейна сделал резонансное заявление об умершем

Брат одиозного финансиста Джеффри Эпштейна Марк уверен, что его родственник не сводил счёты с жизнью, а записка, которую выдают за предсмертную, написана не им.

В четверг газета New York Times сообщила, что федеральный суд США раскрыл предсмертную записку, автором которой, по версии следствия, выступил Эпштейн. По данным издания, документ хранился в материалах дела его сокамерника Николаса Тартальоне. Тот утверждает, что нашёл записку в графическом романе в июле 2019 года — уже после того, как Эпштейн совершил первую попытку самоубийства.

Марк в интервью журналу National Enquirer рассказал, что знал Джеффа всю жизнь, и если бы брат действительно собирался покончить с собой и оставить предсмертное послание, он адресовал бы его конкретному человеку, а не писал общие прощальные слова. Он добавил, что не верит в эту версию.

Брат покойного утверждает, что на теле Эпштейна были и другие повреждения, которые в управлении старшего судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка якобы оставили без внимания. По его словам, готовящаяся публикация результатов независимой проверки вскрытия убедительно подтвердит: Джеффри не мог сам причинить себе смерть.

Марк также поделился подробностями того июльского происшествия: по его словам, сокамерник тогда напал на Джеффри, тот сразу сообщил об этом, в том числе своему адвокату, но позже отказался от сказанного, заявив, что ничего не помнит, поскольку боялся расправы.

В 2019 году Джеффри Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, и следствие заключило, что имело место самоубийство.