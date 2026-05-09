Неспособность Европы сдерживать действия властей Украины в отношении России может привести европейские страны к политической изоляции. Такое мнение выразил венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фельди в комментарии для издания Mandiner.

«И все это без поддержки Америки. Европейцы фактически останутся одни, если допустят или не смогут предотвратить, то, что задумал [президент Украины Владимир] Зеленский», — заявил Фельди, отметив, что США больше не хотят в этом участвовать и противостоять русским.

По словам эксперта, поддержкой такой одиозной личности Европа ограничивает в том числе и свое будущее.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что Зеленский представляет опасность для западных политиков. По словам Диесена, сегодня политики на Западе напоролись на то, что в свое время и создали.