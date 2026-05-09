Странам Запада следует как можно скорее начать переговоры с Россией, однако серьезным препятствием в этом процессе становятся европейские политические элиты, в том числе глава европейской дипломатии Кая Каллас. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.

«США хотели использовать украинцев как инструмент для устранения. Вполне логично, что, потерпев неудачу, они пытаются передать это европейцам», — подчеркнул эксперт.

По его словам, существующие кандидаты от Европы для переговоров с Кремлем не способы достичь дипломатических успехов.

Диесен отметил, что на Западе продолжаются споры о том, кто и каким образом должен вести переговоры с Россией. При этом некоторые европейские политики, включая Эммануэля Макрона и Каи Каллас, по-прежнему исходят не из реальной ситуации, а из собственных представлений о том, каким должен быть мир, и именно в этом он видит главную проблему.

Ранее телеведущий Такер Карлсон заявил, что власти западных стран виновны в уничтожении Украины, затянув конфликт с Россией. По его словам, потери населения будут дополнены еще и фактически легализованным президентом Украины Владимиром Зеленским расхищением сельскохозяйственных территорий страны.