Трамп допустил скорый ответ Ирана на мирные предложения США

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Иран вскоре может передать ответ на мирные предложения США. Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

© Лента.ру

«Я, предположительно, получу письмо сегодня вечером. Так что посмотрим, что будет дальше», — заявил президент Соединенных Штатов.

Трампа также спросили, не считает ли он, что Тегеран намеренно затягивает процесс. В ответ на это он сказал: «скоро все узнаем».

Трамп разозлил ближайшего союзника в операции против Ирана

Ранее журнал The Atlantic писал, что Трамп ищет варианты выхода из конфликта с Ираном без перехода к полномасштабным боевым действиям, поскольку затянувшееся противостояние якобы начало его утомлять.