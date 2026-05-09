Трамп на фоне разногласий с Мерцем допустил переброску войск США в Польшу

Часть американского военного контингента может быть передислоцирована с территории Германии в Польшу на фоне политических разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп пояснил, что не исключает сценария с изменением места базирования подразделений Вооружённых сил США в Европе.

По его словам, в случае необходимости Вашингтон способен перевести часть армейского контингента в Польшу.

Трамп допустил возможность продления перемирия на Украине

«Я мог бы», — ответил американский лидер на вопрос о возможной переброске войск.

3 мая Трамп заявил, что американская администрация планирует уменьшить численность своих военнослужащих на территории ФРГ более чем на 5 тыс. человек.

Мерц отверг связь этого решения с разногласиями с Трампом по поводу ситуации вокруг Ирана.