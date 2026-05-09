Трамп допустил отправку переговорщиков по украинскому урегулированию в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос о готовности направить делегацию США в Москву для переговоров по Украине.

Ранее Трамп в беседе с журналистами допустил продление перемирия между Россией и Украиной.

«Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы это завершилось», — сказал политик.

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.