Трамп допустил возможность продления перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность продления режима прекращения огня в зоне украинского конфликта.

В ходе пресс-подхода главе государства задали уточняющий вопрос о перспективах продления текущей паузы в боевых действиях на Украине.

«Было бы неплохо, если бы перемирие на Украине продлилось дольше трёх дней», — сказал Трамп.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на предложение Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая и обмене пленными.