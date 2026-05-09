Трамп допустил возможность продления перемирия на Украине
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность продления режима прекращения огня в зоне украинского конфликта.
В ходе пресс-подхода главе государства задали уточняющий вопрос о перспективах продления текущей паузы в боевых действиях на Украине.
«Было бы неплохо, если бы перемирие на Украине продлилось дольше трёх дней», — сказал Трамп.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на предложение Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая и обмене пленными.