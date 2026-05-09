Запад спровоцировал Россию на военные действия на Украине. Такое мнение выразил телеведущий Такер Карлсон в интервью немецкой газете Die Zeit.

«Европа должна защищать себя. Вы увидите, что с Россией вы можете хорошо ладить. Нескольких лет назад Европа покупали бензин у России», — сказал журналист, отметив, что США ответственны за нынешние проблемы с Россией.

При этом Карлсон отметил, что, по его мнению, в странах Запада в настоящее время нет полноценной свободы слова.

Ранее Карлсон заявил, что власти западных стран виновны в уничтожении Украины, затянув конфликт с Россией. По его словам, потери населения будут дополнены еще и фактически легализованным президентом Украины Владимиром Зеленским расхищением сельскохозяйственных территорий страны.