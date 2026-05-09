Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с Днем Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравление по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

— Позвольте мне выразить глубокое уважение ветеранам предыдущего поколения, которые с несравненной доблестью и благородным патриотическим духом разгромили фашизм и защитили мир и безопасность на Земле, постояли за свободу и освобождение человечества, а также поклониться тем великим годам, — говорится в поздравительной телеграмме.

Он также отметил двусторонние отношения России и Северной Кореи, благодаря которым начался «блестящий период самостоятельности и достоинства, мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран».

8 мая Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он также передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

9 мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы. Он отметил, что эта дата является важной и дорогой для каждого россиянина.