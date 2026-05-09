Орбан объяснил свое поражение на выборах

Плохая ситуация в экономике Венгрии, вызванная военным конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России, стала главной причиной поражения правящей партии «ФИДЕС» на парламентских выборах 12 апреля. Такое мнение высказал премьер-министр страны Виктор Орбан, покидающий пост после 16 лет беспрерывного правления.

В интервью ведущему Ласло Питингеру Орбан заявил, что если бы не война и негативная реакция со стороны Брюсселя, то экономика росла на 2-3% и его партия могла бы победить. Однако этого не произошло.

Орбан заявил, что Евросоюз не должен бояться России

В первом квартале 2026 года экономический рост в Венгрии составил 1,7%, но последние три года в стране наблюдался спад. Правительство утверждало, что из-за роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом на Украине и санкциями против РФ, бюджет терял по 10 миллиардов евро ежегодно.

Партия Орбана потерпела сокрушительное поражение, получив вместе с союзниками лишь 52 места в парламенте из 199. Оппозиционная партия «Тиса» завоевала 141 депутатский мандат, и её лидер Петер Мадьяр станет новым премьером. Первое заседание парламента нового созыва состоится 9 мая. Орбан останется во главе ФИДЕС и перейдёт в оппозицию.