Карлсон высмеял Мерца

Американский журналист Такер Карлсон высмеял канцлера ФРГ Фридриха Мерца за позицию по обладанию Ираном ядерным оружием.

«Он сказал, что согласен с Трампом.. Ваша страна находится на грани экономического коллапса, цены на энергоносители в два раза выше, чем в США. И вы беспокоитесь о ядерном оружии в Иране?» — сказал он в интервью немецкой газете Zeit.

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот понятия не имеет, о чём говорит.