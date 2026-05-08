Карлсон высмеял Мерца за позицию по обладанию Ираном ядерным оружием

RT на русском

Американский журналист Такер Карлсон высмеял канцлера ФРГ Фридриха Мерца за позицию по обладанию Ираном ядерным оружием.

«Он сказал, что согласен с Трампом.. Ваша страна находится на грани экономического коллапса, цены на энергоносители в два раза выше, чем в США. И вы беспокоитесь о ядерном оружии в Иране?» — сказал он в интервью немецкой газете Zeit.

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот понятия не имеет, о чём говорит.