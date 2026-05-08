Евросоюз готовит карантин для пассажиров лайнера с хантавирусом

Европейский союз в экстренном порядке разрабатывает карантинные меры в преддверии прибытия круизного судна MV Hondius к Канарским островам. На борту лайнера, который направляется в порт на юге Тенерифе, произошла вспышка хантавируса. По данным ВОЗ, подтверждено семь случаев заражения, три человека скончались, ещё один находится в реанимации в ЮАР. Ожидается, что судно прибудет к месту высадки 10 мая.

Как пишет издание Politico, ЕС круглосуточно сотрудничает с экспертами над выработкой чётких рекомендаций по карантину. Вопрос прорабатывается совместно с национальными властями стран-членов, Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний, Всемирной организацией здравоохранения и странами G7. Одним из ключевых решений станет определение конкретных протоколов карантина для прибывающих пассажиров.

Кроме того, разрабатываются меры поддержки для государств ЕС и их граждан. Оцениваются потребности в транспорте и медицинской эвакуации. Ранее лайнер покинул стоянку у Кабо-Верде и взял курс на Испанию. Судно следовало из Аргентины, и именно во время этого рейса произошло заражение пассажиров хантавирусом, который вызывает тяжёлый кардиопульмональный синдром.

Власти Испании и Еврокомиссия стремятся не допустить распространения инфекции на материке. Пассажиры и члены экипажа будут изолированы сразу после прибытия. Пока неизвестно, сколько человек находится на борту, но, по некоторым данным, речь идёт о сотнях людей. Ранее Роспотребнадзор заявлял, что для россиян хантавирус андес не опасен, однако в Европе меры принимаются самые строгие.