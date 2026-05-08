Евросоюз готовит карантин для пассажиров лайнера с хантавирусом

Евросоюз разрабатывает особые карантинные меры для пассажиров с круизного лайнера MV Hondius — ранее на нем произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что пассажиры еще не сошли на землю — лайнер должен прибыть к Канарским островам 10 мая. К этому моменту Евросоюз надеется разработать ряд особых карантинных мер. При этом, к работе подключены национальные власти стран альянса, а также страны «Большой семерки», ВОЗ и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.

«ЕС круглосуточно сотрудничает с экспертами над разработкой четких рекомендаций по карантину для стран в преддверии высадки в Испании в эти выходные пассажиров с круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса», — сообщает издание.

Напомним, что ранее на борту круизного лайнера MV Hondius рейса «Аргентина — Кабо-Верде» произошла вспышка хантавируса. Всего на борту находятся 149 человек, включая одного россиянина. Согласно последней информации, хантавирус нашли у семерых туристов, трое из них погибли.

Ранее в Китае была зарегистрирована первая смерть от хантавируса.