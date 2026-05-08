Зеленский прокомментировал 3-дневное перемирие, анонсированное Трампом

Владимир Зеленский прокомментировал 3-дневное перемирие с Россией, которое ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на соцсети Зеленского.

По его словам, Украина согласна на прекращение боевых действий в период с 9 по 11 мая. Кроме того, он также поддержал обмен военнопленными в формате «1000 на 1000». На этом фоне Зеленский поблагодарил Белый дом за дипломатические усилия и выразил надежду, что перемирие будет соблюдаться.

«Сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России на обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что уговорил Россию и Украину прекратить огонь с 9 по 11 мая.