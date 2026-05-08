Зеленский высказался по поводу анонсированного Трампом трехдневного перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале высказался по поводу анонсированного американским лидером трехдневного перемирия.

Он дал понять, что Киев согласен на остановку огня 9-11 мая, о которой заявил Дональд Трамп, а также на обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

«Сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России на обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая», — написал Зеленский.

Он поблагодарил американскую сторону за дипломатические усилия и выразил надежду на соблюдение перемирия.

8 мая в 00:00 мск вступило в силу объявленное президентом перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции.