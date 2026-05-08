Летающий диск с надписью «Россия» нашли в рассекреченном архиве об НЛО

Пользователи Сети в пятницу, 8 мая, нашли в архивных материалах США о неопознанных летающих объектах (НЛО) фотографию самодельного «летающего диска» с надписью «Россия». Его обнаружила жительница штата Иллинойс в конце июля 1947 года.

Женщина обратилась с находкой в офис Федерального бюро расследований (ФБР) в Спрингфилде. Спецагент сообщил директору ведомства Джону Эдгару Гуверу, что найденный объект, предположительно, сделали местные подростки. Он представлял собой старую деревянную тарелку, к которой были прикреплены серебристая пластина, свеча зажигания, таймер и латунные трубки.

— Нет сомнений, это был чей-то розыгрыш, — говорится в отчете ФБР.

Снимок в публикации ФБР подписан как «Flying discs» (летающие диски — прим. «ВМ»). На одном из кадров заметна надпись, похожая на Russia, но в текстовом описании ее не упоминают, передает сайт Пентагона.

8 мая Министерство войны США рассекретило первую часть архивных материалов об НЛО в рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. В них присутствуют архивные снимки миссии Apollo 17, где в увеличенной части фотографии, выделенной желтой рамкой, «над поверхностью Луны видны три огня».