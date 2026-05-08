Трамп анонсировал перемирие на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что уговорил Россию и Украину прекратить огонь с 9 по 11 мая. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, стороны договорились прекратить все боевые действия, а также провести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Он подчеркнул, что инициативу поддержал как президент России Владимир Путин, так и Владимир Зеленский.

Трамп также добавил, что этот шаг, по его мнению, может стать началом завершения конфликта на Украине.

«С радостью сообщаю о трехдневном прекращении огня (9, 10 и 11 мая) в войне между Россией и Украиной. Празднование в России приурочено к Дню Победы, но и в Украине это тоже важно, поскольку она также сыграла значительную роль во Второй мировой войне. <...> Надеюсь, это начало конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы приближаемся к цели с каждым днем», — написал он.

