Стала известна тема, которую Трамп хочет обсудить в Китае

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ходе визита в Китай президента США Дональда Трампа будет обсуждаться тема Тайваня.

Как заявил Рубио, политика США в отношении Тайваня остается неизменной.

Также госсекретарь уточнил, что тема в рамках визита не будет основной.

Трамп планировал поехать в КНР в конце марта, но затем визит был перенесен из-за эскалации ближневосточного конфликта.

В середине апреля Трамп утверждал, что в отношении КНР будет решено объявить 50-процентную пошлину в случае, если Китай будет доставлять Ирану оружие. Китайские власти отвечали, что КНР всегда придерживался осмотрительного и ответственного подхода к экспорту военной продукции, а утверждения США являются "чистой выдумкой". Одновременно Китай обещал дать решительный ответ, если решение о пошлине будет принято.

21 апреля Трамп заявил, что захваченное США судно могло везти в Иран "подарок из Китая", но уточнил, что не располагает полной информацией. Китай обвинения отверг.