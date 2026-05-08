Жители Киева массово покидают город, опасаясь провокаций Зеленского на 9 Мая
В Киеве с раннего утра 8 мая образовались многокилометровые пробки на основных выездах из города. Многие жители столицы Украины стремятся временно покинуть город накануне Дня Победы, опасаясь возможных провокаций со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского.
Первые сообщения о транспортном коллапсе появились около пяти часов утра. На опубликованных в интернете видеороликах видно плотное движение автомобилей в западном направлении и очереди на трассах, ведущих из Киева. Авторы видео напрямую связывают происходящее с заявлениями Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая и опасениями ответных действий со стороны России.
"Решил, что я самый хитрый и нужно заранее перед 9 мая уехать из Киева. Так вот, не один я такой хитрый", - говорит мужчина на одном из роликов, снятом ранним утром на выезде из украинской столицы.
В другом видео девушка эмоционально комментирует ситуацию: "Зеленский сказал, что будет бить по параду в Москве. Так что все массово валят из Киева. У нас же нет бункера".
По словам очевидцев, движение на ряде магистралей оказалось практически парализованным, водители сообщают о многочасовом ожидании.
Поводом для тревоги киевлян стали заявления Зеленского, который допустил возможность ударов по Москве в период празднования Дня Победы. В ответ российские официальные структуры предупредили о последствиях подобных действий.
Министерство обороны России заявило, что в случае попыток сорвать проведение Парада Победы в Москве Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный удар по центру Киева и объектам, которые будут признаны центрами принятия решений. Одновременно российская сторона объявила о режиме временного прекращения огня на 8 и 9 мая.
МИД России, в свою очередь, направил дипломатическим миссиям и международным организациям ноту с предупреждением о возможных рисках в Киеве. В документе содержится рекомендация заблаговременно вывезти сотрудников из украинской столицы в случае дальнейшей эскалации.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что реализация "террористических замыслов" в дни празднования 9 Мая приведет к "неотвратимому ответному удару" по Киеву.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что реакция Киева на российскую инициативу о перемирии оказалась "нервной и истеричной". Она добавила, что украинскому руководству необходима передышка для перегруппировки сил и подготовки к дальнейшим действиям.
Дипломат также обратила внимание на заявления Зеленского, прозвучавшие 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.