Трамп предложил «радоваться и наслаждаться» опубликованным архивом про НЛО

Президент США Дональд Трамп предложил всем «радоваться и наслаждаться» опубликованным архивом Пентагона про НЛО. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, эта публикация — выполнение его обещания, которое он дал несколько месяцев назад о «прозрачности в вопросе наблюдения НЛО». Он подчеркнул, что все опубликованные файлы были отобраны его администрацией. Кроме того, Трамп добавил, что его предшественники таки не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе.

«Стремясь к полной и максимальной прозрачности, для меня было честью поручить моей администрации выявить и предоставить правительственные файлы, касающиеся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов. В то время как предыдущие администрации не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе, благодаря этим новым документам и видео люди смогут сами решить: "что, черт возьми, происходит?" Удачи и приятного просмотра!», — написал он.

Напомним, что 8 мая Пентагон выложил на свой сайт десятки архивных материалов об НЛО. Среди них есть фотографии и видеозаписи, а также свидетельства очевидцев. При этом в Пентагоне пообещали, что будут добавлять новые документы «при необходимости».