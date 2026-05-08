Правительство Украины вдвое увеличило расходы на оборону

Кабмин Украины принял решение увеличить расходы на оборону в два раза в бюджете на 2026 год. Об этом в соцсетях сообщила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

© nsn.fm

Согласно изменениям, государственные траты вырастут на 1,64 трлн гривен, что эквивалентно $37,3 млрд. Основным источником финансирования станет заем от Европейского союза.

Из этой суммы $35,5 млрд будет направлено на обеспечение Вооруженных сил, развитие оборонно-промышленного комплекса, а также на финансирование Службы безопасности, Национальной гвардии и разведывательных структур.

Еще 911 млн долларов планируется выделить на программы устойчивости регионов и городов, аналогичная сумма пойдет в резервный фонд.

С 1 июля 2026 года военный сбор будет направляться на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ. Поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения также планируется использовать для закупки вооружений и выплат личному составу. Верховная рада рассмотрит бюджетные изменения 25 мая.

Ранее сообщалось, что Евросоюз создаст «общий котел» для военных расходов с учетом оказания помощь Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».