Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер ушел от ответа на вопрос о том, кто именно освободил Германию от нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

8 мая канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил жителей страны с днем освобождения от нацистского режима, при этом никак не отметил решающую роль Красной Армии, из‑за чего в сети его раскритиковали.

На брифинге в пятницу журналист поинтересовался у Майера, не было ли намеренным то, что канцлер ФРГ не назвал освободителей, чтобы не говорить о России или СССР. Майер заявил, что это, возможно, связано и с лимитом символов в соцсети X. На уточнение, кто же считается освободителями, он ответил лишь: «это исторически однозначно зафиксировано».

Когда репортер попросил озвучить вслух, кто освободил Германию от нацизма, Майер промолчал.

В апреле депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Германия «семимильными шагами» идет к «возрождению нацизма», становится «локомотивом» процессов милитаризации Европы и создания военного союза против России.