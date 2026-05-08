Фицо сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что конфликт на Украине близится к концу. Об этом он заявил после прибытия в Москву, передает ТАСС.

«Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта. <...> Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры», — сказал он.

Фицо во время визита в Москву 9 мая может передать президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского и обсудить с российской стороной возможные шаги к урегулированию конфликта на Украине.

5 мая Фицо заявил, что не будет присутствовать на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр Словакии в ходе визита в столицу РФ намерен только провести короткую встречу с Путиным и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

