Появились фотографии НЛО, опубликованные Пентагоном

Пентагон выложил в открытый доступ десятки материалов об НЛО. Посмотреть их можно на сайте ведомства.

Среди документов можно увидеть несколько фотографий, на которых могут быть изображены неопознанные летающие объекты. Часть из них снята на Луне во время миссии «Аполлон-12». Кроме того, в материалах можно найти аудиосообщение одного из космонавтов миссии «Джемини-7» — на нем тот сообщает о «пугающем неопознанном объекте». При этом, не все фото и видео были сделаны над территорией США — среди документов есть материалы, которое сняли над Японией, Африкой, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Грецией.

Кроме того, в файлах содержатся текстовые показания военных, астронавтов и гражданских лиц. Как объяснили в Пентагоне, все представленные документы относятся к «неразрешенным» случаям — такой статус выдается свидетельствам, при которых «правительство США не смогло окончательно определить природу наблюдаемых явлений».

Всего было опубликовано более 160 файлов. Все они прошли проверку по соображениям безопасности, но многие из них не были окончательно проанализированы для объяснения аномалий. Ожидается, что новые документы будут выкладываться «по мере необходимости».

«Теперь американцы могут мгновенно получить доступ к рассекреченным файлам федерального правительства, касающимся НЛО. Последние видеозаписи, фотографии и оригинальные документы по всем источникам информации о НЛО из правительства Соединенных Штатов собраны в одном месте — для их просмотра не требуется никакого допуска», — сказано в пресс-релизе Пентагона.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Белый дом начнет публикацию архивных данных по НЛО.