В Гаване прошла акция "Бессмертный полк"

Более 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая состоялась в пятницу в столице Кубы. Об этом передает корреспондент "РГ" с места событий.

Мероприятие, по традиции, состоялось в гаванском районе Мирамар, где располагаются дипмиссии иностранных государств. В шествии приняли участие сотрудники российского посольства, соотечественники, а также кубинские школьники, которые изучают русский язык. По предварительным данным, количество участников превысило 300 человек.

"Для нас, для нашей страны и для меня лично это священный праздник, и самый важный праздник из всех, что мы отмечаем", - заявил посол России Виктор Коронелли.

Он добавил, что Москва и Гавана, в отношении которых введено значительное количество санкций, продолжат сражаться и одержат победу.