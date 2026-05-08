Центр Рима перекрыли из-за ужина госсекретаря США

Государственный секретарь США Марко Рубио накануне поужинал в ресторане на Пьяцца-дель-Пополо в центре Рима, из-за чего часть площади и соседние улицы временно перекрыли. Об этом сообщает местное агентство Ansa.

Рубио вместе с супругой посетил известный ресторан Dal Bolognese на площади Пьяцца-дель-Пополо. Пара ужинала в компании еще трех человек, вероятно входивших в американскую делегацию.

«Из-за мер безопасности часть площади была перекрыта. Также были закрыты проходы к ресторану со стороны улиц виа ди Рипетта и виа делл'Ока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кортеж бронеавтомобилей ожидал Рубио и его супругу прямо у выхода из ресторана.

Рубио с 6 по 8 мая находится с визитом в Ватикане и Риме. В четверг он провел встречу с папой Римским Львом XIV. В пятницу госсекретарь США встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в римской резиденции правительства на Палаццо Киджи.