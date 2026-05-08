На 87-м году жизни скончался экс-президент Ботсваны Фестус Могае

Бывший президент Ботсваны Фестус Могае, который руководил богатой алмазами страной в течение десяти лет и заслужил признание за эффективное управление и борьбу с ВИЧ/СПИДом, скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщило правительство страны, объявившее трехдневный национальный траур.

Могае занимал пост третьего президента Ботсваны с 1998 по 2008 год. Он передал власть своему вице-президенту Иану Кхаме в рамках плавного перехода, который подчеркнул репутацию южноафриканской страны как образца политической стабильности.

По образованию экономист Могае получил высокую оценку за успешное управление экономикой Ботсваны. В период, когда страна сталкивалась с одним из самых высоких в мире уровней инфицирования ВИЧ, он открыто выступил против эпидемии и внедрил одну из самых всесторонних программ борьбы с заболеванием на африканском континенте.

Фестус Могае родился 21 августа 1939 года в Серове. Он получил образование в Великобритании, а вскоре после обретения Ботсваной независимости в 1966 году поступил на государственную службу. До президентства занимал должности министра финансов и вице-президента.

Могае ушел в отставку после двух сроков пребывания у власти, что является максимумом, разрешенным конституцией.