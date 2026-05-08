Пашинян назвал фатальной ошибкой движение за присоединение Карабаха к Армении

Движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении, начавшееся в 1988 году, было «фатальной ошибкой». Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с избирателями, пишет РИА Новости.

Он отметил, что многое сказано о победе Еревана в карабахском конфликте в 1990-е годы.

«Но были ли в победившей Армении благосостояние, свобода, свободное волеизъявление?» — задался премьер вопросом.

1 апреля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве Пашинян посетовал на то, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не помогла Армении в Карабахе. Российский лидер возразил, отметив, что Ереван сам признал регион частью Азербайджана в 2022 году. Армянский премьер добавил, что «карабахское движение» пора прекратить — мир с Баку заключен при участии США, но поблагодарил и Россию за роль в нормализации отношений.

8 августа 2025 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

