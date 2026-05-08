Раскрыт план Трампа по наземной операции в Иране

США готовят наземную операцию против Ирана, однако она не будет похожа на классическое вторжение. Вместо похода на Тегеран Вашингтон планирует захват ключевых нефтяных островов и прибрежных территорий, чтобы задушить экономику исламской республики. Об этом, отвечая на вопрос о перспективах развития конфликта на Ближнем Востоке, в разговоре с Рамблером заявил политолог Александр Каргин.

Специалист отметил, что вопреки политической риторике, реальные логистические шаги Вашингтона указывают на подготовку к масштабному столкновению.

Я думаю, что наземная операция США скорее будет, потому что важны не слова [президента США Дональда] Трампа, а его действия. А они довольно последовательны: он стягивает в регион силы, там уже находятся три авианосные группы. Никто не будет просто так мотать три крупнейших авианосца на другой конец света, это стоит огромных денег. Кроме того, США восстановили доступ к своим военным базам в Катаре и Саудовской Аравии, который ранее был ограничен. Мы видим, что подготовка идет полным ходом. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Вместе с тем эксперт рассказал о тактической уловке американского лидера с сопровождением судов, которая позволяет Белому дому обойти бюрократические препятствия для возобновления боевых действий.

«Трамп организовал сопровождение кораблей через фарватер, который близок к Оману и Эмиратам, а не к иранскому берегу. Это элемент жесткого давления: если Иран нападает на эти суда, возникает casus belli. В таком случае Трамп может возобновить военные действия без согласия Конгресса, ему не нужно выдерживать обязательный 60-дневный срок. Если же Иран ничего не предпримет, Трамп объявит себя победителем, который лично разблокировал пролив. Это беспроигрышная для него ситуация», — указал эксперт.

Каргин выразил мнение, что в будущей военной кампании основную роль «на земле» и в воздухе могут сыграть региональные союзники США, имеющие к Ирану собственные счеты.

«Трамп старается окончательно сформировать коалицию против Ирана. Помимо Израиля, ему нужны ОАЭ и Саудовская Аравия. Между саудитами и иранцами существуют глубочайшие исторические, религиозные и экономические противоречия, а также разногласия из-за контроля над Персидским заливом. Вероятность того, что арабские страны будут втянуты в боевые действия, крайне высока. У Саудовской Аравии очень сильные ВВС, и именно через авиацию страна может активно подключиться к операции на стороне США», — сказал он.

Оценивая формат возможной наземной операции, политолог подчеркнул, что США извлекли уроки из прошлых ошибок и не планируют затяжную оккупацию всей страны.

«Не стоит ждать похода танковых колонн на Тегеран — в этом случае США просто завязнут. Стратегия Трампа — это ограниченные военные кампании для нанесения максимального ущерба. Скорее всего, речь пойдет о захвате ключевых островов в Ормузском проливе и части иранского побережья. Задача — взять под контроль всю нефтяную инфраструктуру, через которую качают топливо. Лишив Иран доходов от продажи нефти, Вашингтон хочет создать невыносимое экономическое давление и вынудить Тегеран принять свои условия», — заключил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что американские военные нанесут еще более мощные удары по Ирану, если Тегеран в ближайшее время не подпишет соглашение с Вашингтоном.