В офисе Зеленского впервые высказались о пленках Миндича

Офис Владимира Зеленского впервые отреагировал на публикацию так называемых «плёнок Миндича», на которых, по сообщениям, были записаны голоса людей из ближайшего окружения главы государства. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что увольнение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова не планируется.

Если мы будем принимать фундаментальные решения на основании публикации транскриптов, это будет странно для системы управления, отметил Подоляк.

По его словам, Умеров дал развернутый ответ на те упреки, которые есть - он хочет выяснить подлинность этого транскрипта.

В ответ на обвинения, связанные с «плёнками Миндича», советник главы ОП также подчеркнул, что коррупция — это неотъемлемая часть современной экономики, и важно, как власти реагируют на такие ситуации. Он отметил, что Киев быстро и жестко реагирует на коррупционные дела, включая дело Миндича.

Тимур Миндич, украинский предприниматель и кинопродюсер, оказался в центре коррупционного скандала, связанного с хищением и отмыванием более 100 миллионов долларов в сфере энергетики. В ноябре 2025 года он стал фигурантом дела и покинул Украину, скрываясь в Израиле. На Украине он объявлен в международный розыск.

Ранее Рустем Умеров провел в США серию встреч с представителями американской администрации, включая специального представителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Ключевой темой переговоров стала гуманитарная повестка, в частности — вопрос обмена военнопленными.