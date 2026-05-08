Трамп установил День празднования Победы США во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая 2026 года Днем празднования Победы США во Второй мировой войне. Об этом стало известно из его заявления, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

© Lenta.ru

«В День Победы во Второй мировой войне мы отмечаем монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи наших Вооруженных сил и сил наших союзников. 8 мая 1945 года железная хватка нацистской Германии рухнула, и весть о победе прокатилась по нашей великой стране и всему миру, ознаменовав решающий поворотный момент в истории свободы», — говорится в документе.

Трамп подчеркнул героизм американских военнослужащих и огромные жертвы, которые понесли США — более 250 тысяч американцев отдали жизни в борьбе с нацизмом.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что отношение США ко Дню Победы после прихода в Белый Дом Трампа кардинально изменилось. Он отметил, что на приеме в посольстве России по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присутствовали представители администрации президента США.