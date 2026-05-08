В Китае зарегистрирована первая смерть от хантавируса

В Тайбэе зарегистрирован смертельный случай заражения хантавирусом. Об этом сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным канала, в городе на данный момент выявлен один заболевший. В связи с угрозой распространения опасного заболевания власти начали масштабную санитарную обработку.

Китайские эпидемиологи активно исследуют несколько типов вирусов, которые представляют особую опасность для общественного здоровья. К наиболее часто изучаемым относятся:

Хантавирусы — группа РНК-содержащих вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный лёгочный синдром. Эти вирусы передаются в основном от грызунов и вызывают тяжёлые поражения почек и лёгких. В 2026 году отмечались вспышки хантавируса, в том числе на круизных лайнерах, что привлекло внимание исследователей к механизмам передачи и профилактике инфекции. Вакцины против хантавируса пока нет, ведутся экспериментальные разработки, в том числе в Китае.

Вирусы, связанные с морскими животными — например, вирус CMNV, ранее считавшийся возбудителем заболеваний у креветок и рыб. Недавние исследования показали, что этот вирус способен заражать людей, вызывая персистирующую глазную гипертензию и риск слепоты. В Китае выявлены случаи заражения среди людей, контактирующих с сырыми морепродуктами или работающих с морскими животными без защиты.

Коронавирусы и другие респираторные вирусы — после пандемии COVID-19 китайские лаборатории продолжают мониторинг и исследование новых вариантов коронавирусов, а также других возбудителей респираторных инфекций, способных вызывать эпидемии.

Вирусы гриппа — китайские эпидемиологи ведут постоянный надзор за циркулирующими штаммами гриппа, чтобы своевременно выявлять потенциально опасные мутации.

Таким образом, приоритетными для китайских исследователей остаются вирусы, способные вызывать тяжёлые вспышки заболеваний среди людей и животных, а также новые патогены, появляющиеся в результате контактов с дикой природой и морскими биоресурсами.

Ранее стало известно, что власти штата Калифорния ведут поиски более 20 пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса. Как сообщает The New York Post, почти через две недели после первой смерти от этого заболевания на судне, более 20 жителей штата покинули лайнер и не вышли на связь с органами здравоохранения.