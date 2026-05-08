Владимир Зеленский сделал заявление по перемирию в День Победы — по его словам, Киев будет действовать зеркально. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на соцсети Зеленского.

По словам Зеленского, ситуация на 9 мая будет зависеть от того, «что мы услышим сегодня». Он пояснил, что Киев будет придерживаться перемирия, если его также будет придерживаться Россия.

«Мы будем действовать совершенно зеркально. <...> Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня», — заявил он.

Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

Напомним, что ранее Минобороны России объявило перемирие в зоне СВО. Оно должно продлиться с 8 по 10 мая.