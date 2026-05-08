Рубио заявил о тупике в урегулировании конфликта на Украине

Вашингтон считает, что усилия по разрешению конфликта на Украине застопорились, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"И хотя мы готовы сыграть любую роль, какую можем, чтобы привести это к мирному дипломатическому урегулированию, к сожалению, сейчас эти усилия застопорились, но мы всегда готовы, если эти обстоятельства изменятся", – цитирует Рубио РИА Новости.

Он подчеркнул, что Штаты не хотят тратить время и силы на процесс, который не продвигается вперед. Но если США увидят возможность выступить посредником, чтобы это в конечном счете приблизило бы стороны к мирному договору, тогда Вашингтон хотел бы это сделать.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что российская сторона всегда открыта для контактов с Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта.

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков добавлял, что украинские переговорщики знают, что нужно сделать для урегулирования конфликта, но дальнейшие шаги зависят от киевского режима. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что для остановки горячей фазы спецоперации Украина должна вывести войска из Донбасса.