В Британии заявили о планах восстановить военные контакты с Россией

Великобритания предлагает возобновить коммуникацию с Россией в военной сфере. Об этом в интервью RTVI рассказал посол Соединенного Королевства в Москве Найджел Кейси.

Дипломат напомнил, что контакты прямые контакты между Россией и Великобританией по военной линии прекратились после взаимной высылки военных атташе в 2024 году. В мае 2024 года Лондон первым объявил о высылке российского военного атташе, назвав его сотрудником разведки. После этого в российский МИД был вызван представитель британского посольства, которому выразили "решительный протест".

"У нас нет никаких прямых военных контактов, и я считаю, что это опасно. Мы предпринимали попытки возобновить прямую коммуникацию между нашими военными. Мы продолжим просить об этом", — подчеркнул дипломат.

По словам Кейси, отсутствие связи создает дополнительные риски на случай инцидентов. Он объяснил это тем, что стороны по-разному описывают действия друг друга, но в любой ситуации нужна возможность быстро обменяться сигналами и снизить напряженность.