Рубио назвал проблемой отказ союзников по НАТО предоставлять базы США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отказ некоторых стран НАТО предоставлять американским войскам доступ к базам в Европе создаёт проблему для альянса.

«Если одна из главных причин присутствия США в НАТО — возможность размещать силы в Европе для их использования в других операциях, а теперь это уже невозможно, по крайней мере в случае некоторых членов НАТО, то это проблема, и её необходимо изучить», — цитирует его The Guardian.

Рубио также отметил, что частичный вывод американских войск из Германии затронет «менее 14% общего военного присутствия» США в ФРГ и является частью «заранее запланированного» процесса «перераспределения нагрузки внутри НАТО».

Кроме того, американский госсекретарь сообщил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о выводе войск США из Европы.