Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк», которая проходила на площади Наций у здания штаб-квартиры ООН в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

Представители украинской диаспоры стали поодиночке прогуливаться по периметру площади, закутанные в национальные флаги. Ближе к завершению акции две украинки подобрались максимально близко к месту ее проведения у скульптуры «Сломанный стул» и устроили провокацию, начав запевать украинские песни и выкрикивать националистические лозунги.

Полицейские вмешались и оттеснили провокаторов. В итоге силовики запретили украинцам мешать проводить акцию, поскольку проведение «Бессмертного полка» было официально санкционировано женевскими властями.

Ранее акция «Бессмертный полк» состоялась в городе Франкфурт-на-Майне, что на юго-западе Германии. Уточняется, что в основном участниками шествия стали русскоязычные жители Германии.