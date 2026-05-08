Лавров обратился к Западу со словами «пощады не будет»

© Михаил Терещенко/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные силы пытаются руками Украины сорвать празднование Дня Победы в России. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, Москва не намерена проявлять пощаду к тем, кто стоит за подобными действиями.

Зеленский и Сырский неожиданно прибыли на передовую

Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на Александровское направление, где провел встречу с личным составом 31-й отдельной механизированной бригады. Он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского об оперативной обстановке на данном участке фронта.

Зеленский заявил, что на этом участке фронта российские военные не снижают интенсивности штурмовых действий.

Заявление Мерца перед 9 мая вызвало недоумение на Западе

Норвежский профессор Гленн Диесен на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца перед 9 мая.

Глава немецкого правительства написал накануне, что 8 мая 1945 года принесло освобождение миллионам людей и добавил, что нельзя забыть, к чему может "привести ненависть в политике".

Мерц ведет Европу к большой войне с Российской Федерацией, поддерживает геноцид в Газе и утверждает, что Израиль «выполняет за нас грязную работу» в Исламской Республике Иран, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В Госдуме оценили вероятность удара по Киеву за нарушение перемирия

Россия не станет наносить массированный удар по Киеву из-за ночной атаки ВСУ, приведшей к коллапсу в 13 аэропортах страны. Такой сценарий возможен лишь в одном случае – если Украина предпримет попытку сорвать День Победы, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Комментируя атаку ВСУ, которая привела к временной приостановке работы 13 аэропортов вследствие удара по зданию филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, Соболев подчеркнул, что Украина принципиально отказывается соблюдать договоренности по перемирию. Киев стремится создать хаос, подтверждая правило о невозможности "договариваться с террористами", подчеркнул депутат.

Нефтегазовые доходы России обрушились

Объем нефтегазовых доходов России в январе-апреле 2026 года снизился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минфин.

Такие показатели связаны преимущественно с падением цен на нефть в предшествующие месяцы, сообщается на сайте ведомства.

США наращивают закупки популярного продукта из России

Американский импорт растворимого кофе из России за январь-март 2026 года вырос более чем в три раза, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные статслужбы США.

За три месяца Штаты закупили у РФ сублимированного кофе на 641,9 тысячи долларов — это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в марте поставки упали почти на четверть, до 191,4 тысячи долларов.

В Мытищах банда подростков с топорами терроризует жителей ЖК

Жители ЖУ «Датский квартал» жалуются на группу подростков, которая портит общее имущество и угрожает людям. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По словам местных жителей, школьники несколько месяцев терроризируют целый квартал. Подростки разъезжают на питбайках, устраивают драки, бросают кирпичи в машины и прохожих, устраивают погромы в подъездах.

Артемий Лебедев поаплодировал Китаю за одно решение

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев похвалил Пекин за запрет соблюдать санкции США против пяти китайских компаний. В видео с обзором новостей, выложенном во «ВКонтакте», он заявил, что готов аплодировать КНР за такое решение.

«Это прекрасная новость, я прямо рукоплещу, так и надо поступать. Так государство должно защищать свои интересы», — сказал Лебедев. Он также назвал руководство Китая абсолютными красавцами за запрет исполнять американские санкции.

Собчак обескуражила выходкой в преддверии Дня Победы

Ксения Собчак уже принарядилась ко Дню Победы. В своем блоге журналистка продемонстрировала праздничный образ — блестящий жилет с красной звездой от дизайнера Александра Арутюнова.

Красная звезда выложена на жилете бисером и стеклярусом. Смотрится такой элемент очень эффектно. Собчак скомбинировала жилет с белой рубашкой в полоску, голубыми джинсами и светлыми казаками. Волосы Ксения убрала в аккуратную прическу, а дополнила образ ярким макияжем и сумкой с коровьим принтом и бахромой от Maison Margiela.

Ученые выяснили, что происходит с мозгом перед смертью

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора провели исследование, которое показало, что мозг способен воспринимать и анализировать сложные речевые конструкции даже в состоянии глубокого наркоза, передает Nature.

Это открытие противоречит общепринятым представлениям о том, что сознание играет ключевую роль в когнитивных процессах. Исследование, опубликованное журнале, зафиксировало активность мозга пациентов во время хирургических операций.

