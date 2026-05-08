Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией за падение дронов
В Киеве принесли извинения Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии за падение на их территории беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.
По его словам, сейчас специальные учреждения тесно сотрудничают, чтобы свести к минимуму повторение таких ситуаций.
До этого Финляндия неоднократно сообщала об обнаружении украинских БПЛА на своей территории. 3 мая страна ввела бесполетную зону на границе с Россией из-за дрона в своем воздушном пространстве.
Премьер Финляндии сделал заявление об украинских дронах
В тот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо.
При этом политик отметил, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны. Также поступали сообщения о разбившихся украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии.