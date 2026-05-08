Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией

В Киеве принесли извинения Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии за падение на их территории беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

"Мы уже принесли свои извинения Эстонии, Латвии и Литве, а также Финляндии за непреднамеренные инциденты [с дронами]", - сказал он.

По его словам, сейчас специальные учреждения тесно сотрудничают, чтобы свести к минимуму повторение таких ситуаций.

До этого Финляндия неоднократно сообщала об обнаружении украинских БПЛА на своей территории. 3 мая страна ввела бесполетную зону на границе с Россией из-за дрона в своем воздушном пространстве.

Премьер Финляндии сделал заявление об украинских дронах

В тот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо.

При этом политик отметил, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны. Также поступали сообщения о разбившихся украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии.