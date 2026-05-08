Иран и США обменялись новыми ударами: что об этом пишут зарубежные СМИ

США и Иран обменялись серией ударов на фоне заявлений о продолжении мирных переговоров, при этом президент Дональд Трамп заверил, что перемирие продолжает действовать. Что происходит на Ближнем Востоке, разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» (Project Freedom), пообещав «вывести» заблокированные суда из Ормузского пролива. Однако через два дня он заявил о приостановке операции, чтобы дать время для завершения переговоров с Ираном. Появилась информация, что стороны «близки к заключению соглашения о меморандуме о взаимопонимании», однако вечером 7 апреля СМИ сообщили о взрывах на острове Кешм и рядом с иранским портовым городом Бендер-Аббас в Персидском заливе.

Вооруженные силы США нанесли удары по пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также по другим военным объектам в Исламской Республике, которые, по их данным, были причастны к нападению на три американских военных корабля, проходивших через пролив. Но президент Дональд Трамп заверил, что перемирие продолжает действовать, пишет Bloomberg.

Американский лидер также назвал атаку на Иран «ударом любви», при этом он предупредил, что если мирная сделка с Тегераном не будет подписана, то иранской стороне «будет очень больно», отмечает АBC News.

«Вам просто нужно будет посмотреть на одно большое зарево, исходящее от Ирана. Им лучше побыстрее подписать соглашение», - заверил Трамп.

Удары были нанесены в тот момент, когда Иран, США и посредники ведут работу над документом, который позволит возобновить переговоры, направленные на прекращение конфликта. Возможно, они начнутся уже на следующей неделе в Пакистане, пишет The Wall Street Journal.

В свою очередь The Washington Post приводит данные американской разведки, которые свидетельствуют о том, что Тегеран сохраняет значительный потенциал баллистических ракет, несмотря бомбардировки со стороны США и Израиля. А также может выдержать еще три-четыре месяца американской блокады, прежде чем столкнется с проблемами в экономике.

Издание констатировало, что секретные оценки американской разведки по Ирану «нередко оказывались значительно трезвее публичных заявлений администрации», и сейчас они «ставят под сомнение недавний оптимизм президента Дональда Трампа насчет прекращения войны».

«По словам одного американского чиновника, Иран сохраняет около 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и около 70% довоенных запасов ракет», - говорится в статье.

На этом фоне газета The New York Times сообщила о том, что «непредсказуемая политика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана привела к ухудшению отношений с одним из его ближайших союзников на Ближнем Востоке - Саудовской Аравией».

В частности, по данным источников издания, заявление президента Трампа о начале операции «Проект Свобода» разозлило наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, который отказал США в доступе в воздушное пространство страны. Такие действия союзника «ошеломили американских чиновников» и вынудили Трампа отказаться от своего плана.

Газета констатировала, что «еще в середине марта фактический лидер Саудовской Аравии давил на Трампа, чтобы тот продолжил бомбардировки Ирана», однако с тех пор позиция принца изменилась.