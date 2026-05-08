Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером рассказал об опасности хантавируса «андес», вспышка которого была зафиксирована на нидерландском лайнере MV Hondius, и назвал условие, при котором она может превратится в новую мировую пандемию.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius. Судно выполняло рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Известно, что троих заболевших спасти не удалось. По данным издания The New York Post, власти американского штата Калифорния ищут более двух десятков пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором зафиксировали вспышку.

Чепурнов отметил, что обнаруженный на лайнере штамм «андес» обладает опасным сочетанием симптомов, поражая одновременно и дыхательную, и кровеносную системы.

У этого представителя хантавирусов совершенно отчетливо выражен респираторный эффект, но при этом присутствует и геморрагическая компонента — способность поражать свертывающую систему крови. Это приводит к серьезным проблемам в организме. Вирус очень сильно атакует легкие, что вызывает необходимость в аппаратах искусственного дыхания. А как мы уже знаем по опыту с коронавирусом, если человека пришлось подключить к ИВЛ, спасти его удается далеко не всегда. Это действительно очень серьезная вещь. Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук

По словам эксперта, основное коварство ситуации заключается в способности вируса эволюционировать. В условиях замкнутого пространства лайнера вирус мог «научиться» распространяться среди людей гораздо эффективнее.

«Самое неприятное, что существуют сведения о возможной передаче вируса от человека к человеку. Если такие данные подтвердятся, это будет по-настоящему опасно. Иначе вспышка ограничится пассажирами судна. В относительно узком коллективе могла произойти селекция вируса — вариант, который в результате отбора закрепит способность передаваться между людьми. Угроза миру зависит именно от того, будет ли вирус эволюционировать в эту сторону. Пока данные о такой передаче носят ограниченный характер, как это было, например, с оспой обезьян, где требовался длительный и тесный контакт», — сказал эксперт.

Чепурнов сравнил текущую ситуацию с поведением других опасных лихорадок и предостерег: вирус способен адаптироваться к новому хозяину за считанные поколения.

«Я много работал со сферой, связанной с изменением хозяина у вируса Эбола. Там буквально за пять-семь поколений (пассажей) вирус уже вполне позволял себе овладеть новым хозяином. Для меня ситуация с хантавирусом тревожна, так как я хорошо представляю этот процесс. Если люди на судне заразились не от продуктов жизнедеятельности грызунов, а именно от другого человека — это очень плохой сигнал. Пока я надеюсь, что генетическое упрочнение изменений, позволяющих вирусу легко находить нового хозяина, не произойдет так быстро», — отметил вирусолог.

В случае если «андес» все же приобретет высокую заразность и спровоцирует масштабную эпидемию, разработка первых прототипов защиты не займет много времени, однако полноценное внедрение препарата потребует долгой проверки, добавил специалист.

«Система разработки вакцин сегодня очень быстрая. Сделать прототип на современных платформах можно за считанные недели или месяц. Дальше начинается более сложный этап: нужно доказать не просто наличие антител, а реальную защиту — протективность. Но самый главный и долгий момент — доказать безвредность препарата и провести его через все положенные протоколы. Как показал опыт с COVID-19, на это в среднем уходит около года», — заключил Чепурнов.

Ранее сообщалось, Испания взяла на себя организацию по высадке пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного вируса, их эвакуируют на Тенерифе. Ожидается, что лайнер пришвартуется на Тенерифе в воскресенье, 10 мая. Пассажиры будут высаживаться группами по пять человек на небольших лодках, после чего испанских пассажиров доставят в Мадрид на военном самолете. При этом Испания координирует с 22 странами репатриацию оставшихся пассажиров, всего это более ста человек.