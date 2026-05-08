В Польше замминистра явился на работу пьяным и устроил скандал

Заместитель министра энергетики Польши Мариан Змарзлый явился на работу в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил скандал, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

По словам свидетеля, чиновник пытался пройти в здание министерства в сопровождении неизвестной женщины, но был настолько пьян, что едва держался на ногах. Охранник не узнал Змарзлого и отказался его пропускать, что вызвало у заместителя министра приступ агрессии.

Собеседник агентства отметил, что Змарзлый говорил нечётко, шатался, от него отчётливо пахло алкоголем. Когда сотрудник службы безопасности попросил предъявить документы, чиновник начал оскорблять охранника, угрожал ему и в итоге оттолкнул сотрудника, чтобы пройти на пятый этаж министерства.

В настоящее время служба безопасности изучает записи с камер видеонаблюдения для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В Польше за последние годы произошло несколько скандалов, связанных с пьянством чиновников на рабочем месте. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна ранее публично признал свою зависимость от алкоголя.

Его поведение неоднократно обсуждалось в СМИ: коллеги отмечали, что часто чувствовали от него запах спиртного, а в шкафах его офиса находили пустые бутылки из-под вина. После огласки этой информации Шейна был отправлен на лечение.