Авиационные власти Германии согласовали пролет через воздушное пространство страны самолета словацкого правительства, следующего в Москву на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

"Германия согласовала пролет самолета, он вошел в воздушное пространство страны", - сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщал, что правительственный самолет, на борту которого находится премьер-министр Словакии Роберт Фицо, вылетел из международного аэропорта Братиславы. В пути он также проследовал через воздушное пространство Чехии, власти которой изначально заявляли о том, что дали разрешение на пролет. По данным источника, общее время в пути из Братиславы в Москву должно составить около трех с половиной - четырех часов.