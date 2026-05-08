В Сети вспомнили пугающие слова Билла Гейтса о новой пандемии

В феврале 2025 года сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о возможности новой, «более серьезной» пандемии в ближайшем будущем. Об этом сообщал портал Decider со ссылкой на программу с участием миллиардера.

Во время беседы одна из ведущих отметила, что Гейтс выражал свою обеспокоенность по поводу пандемии задолго до того, как COVID-19 вообще появился.

«К сожалению, пандемия оказалась довольно предсказуемой. И это не последняя пандемия. Следующая может быть гораздо более серьезной», - ответил миллиардер.

Гейтс заявил, что человечеству необходимо быть «лучше подготовленным», чем в 2020 году. По его мнению, следующая пандемия обязательно произойдет в ближайшие 25 лет. Гейтс добавил, что сейчас ученые следят за некоторыми патогенами; вероятность новой пандемии в ближайшие четыре года может составлять десять процентов.

«Это проблема номер один. Можно беспокоиться о ядерной войне, можно беспокоиться об искусственном интеллекте. <…> Надеюсь, мы приведем свои дела в порядок до того, как наступит следующий кризис», - подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 4 мая 2026 года, что на борту круизного лайнера в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса. Корабль 1 апреля покинул юг Аргентины и направлялся в Кабо-Верде.

На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. Они посетили Антарктиду и острова в Южной Атлантике. Один из пассажиров, гражданин Нидерландов, скончался 11 апреля после болезни с симптомами лихорадки. Его супруге стало плохо при перелете в ЮАР, а 26 апреля она умерла в больнице Йоханнесбурга. Позже у нее и еще нескольких заболевших пассажиров подтвердился хантавирус.

СМИ писали, что единственный хантавирус, способный передаваться от человека к человеку (хотя и очень редко), - это южноамериканский вирус Андес, поражающий легкие. Его инкубационный период составляет от одной до восьми недель. Смертность среди тяжелобольных пациентов с этим вирусом может достигать 40 процентов. В Роспотребнадзоре сообщали, что основным путем передачи хантавируса является воздушно-пылевой.