Стало известно, когда посланники Трампа могут приехать на переговоры в Киев

Украина ожидает приезда в Киев представителей президента США Дональда Трампа в конце весны или начале лета. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что выслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова по итогам встреч в США, которые были посвящены возобновлению переговоров.

"Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны – лета. Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию. Обсудили гуманитарные задачи, в частности продолжение обменов военнопленных. Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность", — написал Зеленский.

Он также подчеркнул важность "конструктива" в общении с американцами и отметил, что "нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой".

6 мая Bloomberg сообщил о намерении Умерова поехать в Майами для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что России неизвестны цели поездки Умерова в США. Агентство Reuters сообщило, что Умеров поручил обсудить возможный обмен военнопленными и активизировать дипломатические усилия для прекращения конфликта.

4 мая Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией.

1 мая стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в Киев из-за отсутствия прогресса по мирным переговорам.